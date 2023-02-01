МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в декабре 2022 года выросла на 3,5% по сравнению с ноябрем — до 46,2 миллиона тонн, по итогам года — на 2,1%, до 534 миллионов тонн, сообщает Росстат. Среднесуточная добыча в баррелях в декабре увеличилась на 0,2% — до 10,92 миллиона. Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в декабре 2022 года выросла по сравнению с декабрем 2021 года на 0,1%, составив 46,2 миллиона тонн. По сравнению с ноябрем 2022 года рост добычи составил 3,5%. В 2022 года нефти с учетом газового конденсата добыто 534 миллиона тонн, что на 2,1% больше, чем за 2021 год", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в декабре составила 10,924 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в ноябре была на уровне 10,897 миллиона. Таким образом, в отчетном месяце она выросла на примерно на 26,8 тысячи баррелей в сутки, или на 0,2%.

При этом добыча нефти без газового конденсата составила 42,3 миллиона тонн, что на 1,4% меньше декабря 2021 года, но на 3,4% больше ноября 2022 года, уточняет Росстат. В среднесуточном выражении в баррелях показатель составил 9,865 миллиона (используя коэффициент 7,23 для нефти). Всего в 2022 году в России добыто 493 миллиона тонн нефти без газового конденсата — на 1,2% больше, чем за 2021 год.

В рамках соглашения ОПЕК+ разрешенный уровень добычи для РФ в декабре составлял 10,478 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия, вероятно, не добыла в отчетном месяце 613 тысяч баррелей в сутки, чтобы полностью выбрать всю квоту.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

При этом, как считают эксперты, опрошенные РИА Новости, сокращение квоты вряд ли повлияет на физические объемы добычи нефти, так как многие страны и так отставали от графика увеличения добычи. Что касается подсчетов ОПЕК+, то Минэнерго РФ ранее неоднократно подчеркивало, что методика альянса основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

Кроме того, добыча угля в России в 2022 году увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 437 миллионов тонн, в декабре выросла на 11,2% — до 43,3 миллиона тонн, сообщил Росстат.

"В декабре 2022 года добыто 43,3 миллиона тонн угля всех сортов, что на 11,2% больше, чем в декабре 2021 года, и на 8,2% больше, чем в ноябре 2022 года. Всего в 2022 году добыто 437 миллионов тонн угля всех сортов. Это на 0,4% больше, чем за 2021 год", — говорится в сообщении ведомства.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в декабре 2022 года составила 33,4 миллиона тонн, что на 8% больше, чем в декабре 2021 года, и на 7,2% больше, чем в ноябре 2022 года. Всего в 2022 году его добыто 348 миллиона тонн, что на 3,6% меньше, чем в 2021 году.

Добыча антрацита составила 2 миллиона тонн, что на 13,3% меньше, чем в декабре 2021 года, но на 8,8% больше, чем в ноябре 2022 года. Добыча антрацита в 2022 году уменьшилась на 3,5% по сравнению с 2021 годом, составив 24,4 миллиона тонн.

Добыча коксующегося угля в декабре 2022 года составила 9,8 миллиона тонн, что на 2,4% больше, чем в декабре 2021 года, и на 4,1% больше, чем в ноябре 2022 года. Добыча коксующегося угля за 2022 год выросла по сравнению с 2021 годом на 4,5%, составив 105 миллионов тонн.