МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Министерство коммерции и министерство науки и технологий Китая намерены установить ограничения на материалы, применяемые для выпуска ключевых компонентов солнечных панелей — слитки кремния и кремниевые пластины, пишет The Wall Street Journal, не указывая конкретные сроки введения этого ограничения. Евросоюз сообщил о серьезном достижении в "зеленой энергетике"

В случае введения ограничений компании Китая, работающие в области солнечной энергетики, будут вынуждены получать лицензии от властей на экспорт продукции. Речь идет об оборудовании, использующемся на промежуточных стадиях производства пластин для солнечных панелей.

На сегодняшний день именно Поднебесная производит фактически весь поликристаллический кремний, который является основным сырьем для производства солнечных модулей. Китайские компании контролируют около 80% глобальной цепочки поставок для производства продукции отрасли, а также производят около половины оборудования для выпуска солнечных панелей и их компонентов. За пределами Китая выпускается лишь 3% слитков и кремниевых пластин, служащих для выработки энергии от солнца.