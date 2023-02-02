МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Накопленная добыча "Лукойла" на месторождениях Северного Каспия, первое из которых было введено в эксплуатацию в 2010 году, достигла 50 миллионов тонн жидких углеводородов, сообщила компания. "Газпром нефть" открыла крупное месторождение в Оренбургской области

"Накопленная добыча "Лукойла" в российском секторе Каспийского моря достигла 50 миллионов тонн жидких углеводородов. Компания открыла в акватории Каспия 11 месторождений. Первое месторождение — имени Юрия Корчагина — открыто в 2000 году, добыча началась в 2010 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Лукойл" также продолжает обустройство месторождения имени Валерия Грайфера с ожидаемой полкой добычи свыше 1 миллиона тонн нефти в год. А в текущем году компания планирует поставить на государственный баланс России запасы крупного нефтегазоконденсатного месторождения, названного в честь одного из основателей "Лукойла" Равиля Маганова.

Кроме того, компания напомнила об открытии в прошлом году на Каспии крупного газоконденсатного месторождения Хазри. В марте в Роснедрах сообщали, что начальные извлекаемые запасы свободного газа на нем составляют 48 миллиардов кубических метров, конденсата — 8,2 миллиона тонн. Перспективным участком добычи "Лукойл" видит также месторождение имени Юрия Кувыкина.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи и примерно 1% доказанных запасов углеводородов.