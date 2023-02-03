АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут помочь дружественным странам в вопросах обеспеченности энергоресурсами, соблюдая баланс своих интересов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин. В Молдавии продлили режим ЧП из-за энергокризиса

"Что касается сближения позиции по формированию общих энергетических рынков, мы считаем это ключевым элементом развития евразийской интеграции, особенно, сейчас, когда на фоне мировой турбулентности многие страны сталкиваются с нехваткой энергетических ресурсов. Мы же способны не только удовлетворить внутренние потребности государств членов, но и помочь дружественным странам на основе баланса интересов", — сказал Мишустин по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что на заседании были утверждены правила доступа к услугам по передаче электроэнергии. "Этот документ обеспечит недискриминационный национальный доступ участников общего рынка к межгосударственной передаче мощности при торговле электроэнергией внутри нашего Союза", — пояснил премьер-министр РФ.