ЕАЭС может помочь энергоресурсами дружественным странам, заявил Мишустин
Мишустин: ЕАЭС может помочь дружественным странам энергоресурсами с учетом своих интересов
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АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут помочь дружественным странам в вопросах обеспеченности энергоресурсами, соблюдая баланс своих интересов, уверен премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Что касается сближения позиции по формированию общих энергетических рынков, мы считаем это ключевым элементом развития евразийской интеграции, особенно, сейчас, когда на фоне мировой турбулентности многие страны сталкиваются с нехваткой энергетических ресурсов. Мы же способны не только удовлетворить внутренние потребности государств членов, но и помочь дружественным странам на основе баланса интересов", — сказал Мишустин по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
Он отметил, что на заседании были утверждены правила доступа к услугам по передаче электроэнергии. "Этот документ обеспечит недискриминационный национальный доступ участников общего рынка к межгосударственной передаче мощности при торговле электроэнергией внутри нашего Союза", — пояснил премьер-министр РФ.
https://1prime.ru/energy/20230203/839683379.html
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