МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США с союзниками 5 февраля или немногим позднее начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты, экспортируемые из РФ морским путем, на уровне 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно, сказано в заявлении G7. В ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

"Максимальная цена на продукты с премией к сырой нефти составит 100 долларов США за баррель, а максимальная цена на продукты с дисконтом к сырой нефти составит 45 долларов США за баррель. Ценовые ограничения на нефтепродукты начнут применяться в наших юрисдикциям 5 февраля 2023 года или очень скоро после этой даты", — говорится в документе.

При этом чиновник из Еврокомиссии пояснил, что согласованный Евросоюзом лимит цены в 100 долларов коснётся, например, российского дизеля и керосина.

"100 долларов США за баррель — это для так называемых товаров с премией, это в основном дизель, а также керосин и газолин", — сообщил собеседник журналистов.

Лимит в 45 долларов за баррель, касается, например, нафты, добавил он.

Запрет на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов выступит в силу 5 февраля. Он был одобрен ЕС ещё в прошлом году в рамках санкций.

Мера, согласованная в пятницу, вводит запрет для компаний ЕС, в частности, по транспортировке грузов, идущих в трети страны, с российскими нефтепродуктами по ценам, выше лимита.

США с союзниками уже применяют ценовой потолок на российскую нефть, который составляет 60 долларов за баррель. Нефть, которая не вписывается в эти лимиты, запрещена к перевозке морем компаниями стран коалиции.

В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив при этом корректировку предельной стоимости по мере необходимости.

В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.