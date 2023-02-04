В ЕК сообщили о переходном периоде в применении потолка цен на топливо
ЕК: переходный период в применении лимитов цен на российские нефтепродукты составит 55 дней
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Переходный период в применении лимитов цен Евросоюза для российских нефтепродуктов составит 55 дней, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии (ЕК).
"Будет транзитный период… Он составит 55 дней", — сообщил он.
Евросоюз в пятницу согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов — для тех, которые торгуются с дисконтом.
https://1prime.ru/energy/20230204/839688943.html
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