МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Переходный период в применении лимитов цен Евросоюза для российских нефтепродуктов составит 55 дней, сказал журналистам чиновник из Еврокомиссии (ЕК). Еврокомиссия сообщила о росте поставок газа из Азербайджана

"Будет транзитный период… Он составит 55 дней", — сообщил он.

Евросоюз в пятницу согласовал установление потолка цен на уровне 100 долларов за баррель для российских нефтепродуктов, торгующихся с премией к сырой нефти, и 45 долларов — для тех, которые торгуются с дисконтом.