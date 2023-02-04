МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России с 5 февраля, а также о запрете на их перевозку морем и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении вводимых ограничений. Власти опубликовали разъяснения по указу об ответных мерах на потолок цен

Американцы вместе с союзниками ранее договорились, что лимит цен на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, составит 100 и 45 долларов за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно.

"Министр финансов после консультаций с госсекретарем настоящим выносит определение, что с 00:01 восточного стандартного времени (8:01 мск) 5 февраля 2023 года ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с дисконтом к нефти составит 45 долларов за баррель, ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с премией к нефти — 100 долларов за баррель", — говорится документе за подписью министра Джанет Йеллен.

Еще одним своим распоряжением Йеллен запретила американским компаниям и физическим лицам вне зависимости от местонахождение оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов, если те не укладываются в ценовые ограничения.

Министерство финансов США также выпустило инструкцию для участников рынка о применении новых правил.

В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют ценовой потолок на российскую нефть, который установлен на уровне 60 долларов за баррель.