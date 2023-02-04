МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США вывели из-под санкций, сопряженных с введением потолка цен на российские нефтепродукты, поставки в Болгарию, Хорватию и страны-члены Евросоюза, лишенные выхода к морю, сообщило министерство финансов. G7: США с союзниками согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

США вместе с союзниками с 5 февраля запрещают своим компаниям и гражданам перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты – 100 долларов за баррель при премии к нефти и 45 долларов при дисконте.

В генеральной лицензии 56А министерство финансов сохраняет освобождение из-под санкций импорт сырой нефти и добавляет импорт нефтепродуктов в "Республику Болгария, Республику Хорватия или государства-члены Европейского Союза, лишенные выхода к морю".

В коалицию "ценового потолка" входят США, Австралия, Канада, Евросоюз, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. Они уже применяют лимит цен на российскую нефть, который установлен на уровне 60 долларов за баррель.