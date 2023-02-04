КАИР, 4 фев — ПРАЙМ. Россия обладает возможностями в сфере нефти и газа для развития отношений с африканскими государствами, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров. Африка поможет России вернуть замороженные активы, считает экономист РАН

Ранее глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк сказал РИА Новости, что Россия могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте.

"И в сфере нефти, и в сфере газа у нас есть возможности для развития отношений с Африканским континентом", — подчеркнул Озеров и добавил, что Россия начала поставки удобрений в страны Африки.

"Да, такие поставки уже идут", — сказал он, отвечая на вопрос, начаты ли Россией поставки удобрений в африканские государства.