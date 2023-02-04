Россия может развивать отношения с Африкой по нефти и газу, считают в МИД
Посол Озеров: Россия имеет возможности развивать отношения с Африкой в сфере нефти и газа
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КАИР, 4 фев — ПРАЙМ. Россия обладает возможностями в сфере нефти и газа для развития отношений с африканскими государствами, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.
Ранее глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк сказал РИА Новости, что Россия могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте.
"И в сфере нефти, и в сфере газа у нас есть возможности для развития отношений с Африканским континентом", — подчеркнул Озеров и добавил, что Россия начала поставки удобрений в страны Африки.
"Да, такие поставки уже идут", — сказал он, отвечая на вопрос, начаты ли Россией поставки удобрений в африканские государства.
https://1prime.ru/energy/20230204/839691835.html
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