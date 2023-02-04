КАИР, 4 фев — ПРАЙМ. Россия обладает возможностями в сфере нефти и газа для развития отношений с африканскими государствами, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.

Денежные купюры

Африка поможет России вернуть замороженные активы, считает экономист РАН

Ранее глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк сказал РИА Новости, что Россия могла бы сыграть лидирующую роль в поддержке энергетических проектов на континенте.

"И в сфере нефти, и в сфере газа у нас есть возможности для развития отношений с Африканским континентом", — подчеркнул Озеров и добавил, что Россия начала поставки удобрений в страны Африки.

"Да, такие поставки уже идут", — сказал он, отвечая на вопрос, начаты ли Россией поставки удобрений в африканские государства.