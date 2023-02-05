МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Топливные санкции западных стран против России вступают в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов и одновременно страны Евросоюза и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Венгрия продолжит перерабатывать российскую нефть после 5 февраля

Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля.

Согласно материалам Еврокомиссии, запрет импорта нефтепродуктов из России наложен не на все страны ЕС. Те, кто не может быстро найти альтернативу российским поставкам, продолжат импорт до конца 2023 года. Такое временное исключение сделано для Болгарии и Хорватии, которые продолжат получать газойль, а Чехия — дизельное топливо.

Россия поставляла в Европу преимущественно дизельное топливо, а также авиакеросин, газойль, мазут и нафту. Нефтепродукты из России транспортируются разными путями: большая доля приходится на морские поставки (более 90%), помимо этого поставки идут по ж/д (около 7%) и по трубопроводам (3%).

ПОТОЛКИ

Как и для нефти, для нефтепродуктов тоже предусмотрен механизм лимита цен. Помимо Евросоюза, к нему присоединились страны G7. Для первых лимиты вступают в силу с 5 февраля с переходным периодом в 55 дней. Страны G7 начинают применение потолка цен с 5 февраля без оговорок. Это означает, что компаниям из всех этих стран будет запрещено оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов в третьи страны, по ценам выше лимита. США исключили из санкций российские нефтепродукты для Хорватии и Болгарии

Поскольку цены на разные нефтепродукты сильно отличаются, было решено установить два потолка: 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти, и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой. Обычно с премией к нефти продаются светлые, более дорогие нефтепродукты, это, например, дизельное топливо, керосин, а со скидкой — темные, более дешевые, это мазут.

Еврокомиссия каждые два месяца будет давать детальный обзор рынка, на основе которого страны-члены ЕС и коалиция G7 смогут корректировать цены. Ценовые агентства в преддверии эмбарго приостановили некоторые из своих оценок, сообщало агентство Блумберг. По данным РИА Новости, рыночная цена на дизель в Европе в январе была в районе 100 долларов за баррель.

НОВЫМ РЫНКАМ БЫТЬ

Последнее время в ожидании запрета страны Европы закупали в России значительные объемы нефтепродуктов, особенно дизельного топлива. Например, по данным Блумберга, в декабре они закупили почти рекордные с 2016 года объемы дизеля, причем на Россию приходилось около половины этих поставок. Исторически Россия обеспечивала примерно половину рынка дизельного топлива в Европе. Евросоюз намерен корректировать лимит цен на российские нефтепродукты

Что касается новых рынков топлива, то опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что они будут формироваться по пути, аналогичному нефти. Россия сможет перебросить часть объемов дизельного топлива на Ближний Восток, в Южную и Юго-Восточную Азию, тогда как Европа будет закупать топливо в первую очередь в США и на Ближнем Востоке. Перенастройка мировых рынков на новые направления займет не менее полугода после наступления эмбарго, считают эксперты.

Чтобы противостоять нерыночным мерам стран, вводящих ценовые лимиты, Россия подготовила свои контрсанкции. В конце декабря президент РФ своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно предусматривается потолок цены. По нефти такие поставки запрещены с 1 февраля, по нефтепродуктам дата пока не определена, ее установит правительство РФ. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля 2023 года.