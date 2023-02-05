МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Власти Германии знают обстоятельства подрыва газопровода "Северный поток", но ограничиваются лишь словами о непричастности к этому России, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц призвал не спекулировать на тему диверсии на "Северных потоках"

Ранее генеральный прокурор ФРГ Петер Франк заявил, что нет свидетельств якобы причастности России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", расследование продолжается.

Политик с сарказмом назвал работу правоохранительных органов ФРГ "потрясающей по "глубине" и "тонкости" выводов".

"Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает… А знает, собственно, весь мир, о чем прямо сказал президент Сербии (Александр) Вучич", — отметил Пушков.

В начале ноября сербский лидер заявил, что все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам.

"Разумеется, и в Берлине все знают. Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России", — заключил Пушков.