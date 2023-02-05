МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Власти Германии знают обстоятельства подрыва газопровода "Северный поток", но ограничиваются лишь словами о непричастности к этому России, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Шольц призвал не спекулировать на тему диверсии на "Северных потоках"

Ранее генеральный прокурор ФРГ Петер Франк заявил, что нет свидетельств якобы причастности России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", расследование продолжается.

Политик с сарказмом назвал работу правоохранительных органов ФРГ "потрясающей по "глубине" и "тонкости" выводов".

"Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает… А знает, собственно, весь мир, о чем прямо сказал президент Сербии (Александр) Вучич", — отметил Пушков.

В начале ноября сербский лидер заявил, что все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам.

"Разумеется, и в Берлине все знают. Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России", — заключил Пушков.