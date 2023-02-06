В США отметили снижение числа действующих нефтегазовых буровых установок
Baker Hughes: число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало до 759 единиц
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное падение с июня 2020 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 28 января —3 февраля снизилось на 12 единиц, до 759 единиц, минимума с сентября.
Общее число действующих установок на 146 единиц, или 24%, превышает показатель годичной давности.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 10 единиц, до 599 единиц, минимума с сентября, в то время как число газовых установок упало на 2 единицы, до 158 единиц.
https://1prime.ru/energy/20230206/839698684.html
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