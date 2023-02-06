МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Ввод новых санкций не скажется на работе предприятий "Росатома", который имеет годовой запас всех необходимых запчастей и комплектующих, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" советник гендиректора "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа. "Росатом" оценил санкции против российской атомной отрасли

"Уже давно… мы, сталкиваясь с необязательностью (украинской стороны — ред.), начали программу импортозамещения. Определены головные организации в этой связи, на этот год у нас запасных частей в полном объеме хватает. Что касается следующего года, то я уверен, в течение этого года будут предприняты все меры, чтобы риски по этим моментам минимизировать", — сказал он.

Карчаа отметил, что кооперация с Украиной начала ослабевать достаточно давно, поэтому, несмотря на санкции, корпорации и предприятиям в контуре удалось заранее подготовится к возможной нехватке комплектующих украинского производства.

"Если брать атомную энергетику, то эти санкции ни разу не болезненны, ни разу не чувствительно это все дело. У нас были отношения с Харьковом, у нас были отношения с Днепропетровском, у нас были отношения с Сумами – это в основном турбины, это насосы, и это арматура", — уточнил он.

Кроме того, он заявил, что любые санкции в сфере ядерной безопасности откроют ящик Пандоры и приведут к непредсказуемым последствиям.

"Росатом" — это важнейший элемент системы международной ядерной безопасности, это важнейший элемент системы контроля за перемещением так называемых делящихся материалов, это важнейший элемент нераспространения как технологий, так и всего, что может быть так или иначе отнесено к ядерному оружию", — пояснил Карчаа. "Росатом" отметил интерес Центральной Америки к ядерному центру технологий

Он также подчеркнул, что "Росатом" является "достаточно прозрачной корпорацией", которая неукоснительно соблюдает все международные договоренности.

"Любые санкции начнут в первую очередь расшатывать международный правовой порядок вещей, и последствия этого могут быть действительно ужасающими, будет просто открыт ящик Пандоры… Разрушение международного порядка в этой сфере может привести к непредсказуемым последствиям", — считает Карчаа.

Он также выразил надежду, что у руководства западных стран "хватит здравого смысла" этого не допускать.

Накануне Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли — "Росатома" и его "дочек".

Санкции вводятся сроком на 50 лет. Они предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений и так далее.