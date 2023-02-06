МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Ритэк", дочерняя компания "Лукойла", подала заявки на аукционы за два участка углеводородов в Саратовской области — Озерский и Каменный, за первый она поборется 27 февраля с "УДС Нефтью", а по второму конкурентов не нашлось, сообщили РИА Новости в Роснедрах. Лукойл рассказал о добыче углеводородов на месторождениях на Каспии

За Озерский "Ритэку" предстоит побороться с компанией "УДС Нефть". Из материалов торгов следует, что на участке госбалансом РФ учтены подготовленные извлекаемые ресурсы в 3,793 миллиона тонн нефти. Локализованные извлекаемые ресурсы (Dл) составляют 7 миллионов тонн нефти. Начальная цена — 94,903 миллиона рублей. Аукцион состоится 27 февраля.

Каменным заинтересовалась только дочерняя компания "Лукойла", а значит аукцион по этому участку могут признать несостоявшимся. Согласно регламенту, как единственный участник "Ритэк" может получить лицензию на право пользования Озерским, уплатив разовый платеж — начальную стоимость плюс шаг аукциона. На участке учтены госбалансом РФ извлекаемые ресурсы нефти по D0 в объеме 8,612 миллиона тонн. Локализованные ресурсы нефти (Dл) — 1,388 миллиона тонн, газа — 1 миллиард кубометров. Начальная стоимость участка — 124,833 миллиона рублей.

Лицензии на эти участки будут действовать 25 лет.

Также 27 февраля должен был состояться аукцион на Лазаревский участок с начальной ценой в 112,228 миллиона рублей, однако на него заявок подано не было, сообщили в Минприроды. На участке учтены извлекаемые ресурсы по D0 в 7,78 миллиона тонн нефти. Ресурсы по Dл составляют 1,5 миллиона тонн нефти и 1 миллиард кубометров газа.