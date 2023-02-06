Михельсон назвал ожидаемый объем добычи углеводородов и газа в 2023 году
Глава "Новатэка" Михельсон ждет сохранение уровня добычи газа и углеводородов в 2023 году
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает сохранения добычи газа и жидких углеводородов в 2023 году на уровне прошлого года, заявил глава компании Леонид Михельсон.
"В планах у нас так и остается. В прошлом году мы добыли где-то чуть больше 82 миллиардов кубов газа и около 12 миллионов тонн жидких (углеводородов — ред.). Добыча нефти у нас падает, но добыча конденсата возрастает. И где-то на пункте и останемся (в 2023 году — ред.)", — сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week, уточнив, что это касается добычи газа и жидких углеводородов.
https://1prime.ru/energy/20230206/839702893.html
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