МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает сохранения добычи газа и жидких углеводородов в 2023 году на уровне прошлого года, заявил глава компании Леонид Михельсон. В ОПЕК назвали правильным принятое в октябре решение по добыче нефти

"В планах у нас так и остается. В прошлом году мы добыли где-то чуть больше 82 миллиардов кубов газа и около 12 миллионов тонн жидких (углеводородов — ред.). Добыча нефти у нас падает, но добыча конденсата возрастает. И где-то на пункте и останемся (в 2023 году — ред.)", — сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week, уточнив, что это касается добычи газа и жидких углеводородов.