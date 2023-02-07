МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европа после вступления в силу эмбарго на российские нефть и нефтепродукты может продолжить покупать российское топливо, но не напрямую у России, а у стран Азии, которые будут производить его из российского сырья, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. В ЕС рассказали об ожидаемом ущербе для России из-за санкций по нефти

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу на два месяца раньше — 5 декабря.

"В связи с изменением нефтяных потоков из России, ряд стран Азии вполне могут заместить на европейском рынке российские продукты переработки нефтепродуктами, выработанными из российской же нефти (например, Индия этим вполне успешно занималась уже в 2022 году)", — считает Колобанов.

Собеседник агентства также заметил, что страны Азии больше заинтересованы в загрузке нефтью своих новых мощностей по переработке, чем в импорте готового топлива. Поэтому полностью перенаправить российские нефтепродукты с европейского на восточное направление не получится, считает эксперт, в связи с чем может образоваться некий переизбыток дизеля и мазута на внутреннем рынке.

"Формально по законам рынка переизбыток должен приводить к снижению оптовых цен, однако в России на стоимость топлива больше влияет фискальный механизм в нефтяной отрасли (акцизы, демпфер, НДПИ), зависящий от внешних условий и курса рубля, поэтому предсказать реакцию внутренних цен в таких условиях невозможно", — отметил Колобанов.