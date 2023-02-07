Во Франции признали бесполезность антироссийских санкций
Французский политик Асселино: санкции против России никак не повлияли на ее экономику
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Санкции против России никак не повлияли на ее экономику, напротив, они поспособствовали ее подъему, написал в своем микроблоге в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.
""Санкции против России", оказывается… благом для России!" — подчеркнул он.
По словам политика, две самые густонаселенные страны мира, Китай и Индия, во многом заменили ЕС, население которого уменьшается. Конкурентоспособность Евросоюза будет падать с такой же скоростью", — добавил он.
Также Асселино указал, что поставки российской нефти в 2022 году выросли на 11,9 процента.
https://1prime.ru/energy/20230207/839709599.html
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