МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Санкции против России никак не повлияли на ее экономику, напротив, они поспособствовали ее подъему, написал в своем микроблоге в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино. Эксперт рассказал, как Европа может покупать топливо из российской нефти

""Санкции против России", оказывается… благом для России!" — подчеркнул он.

По словам политика, две самые густонаселенные страны мира, Китай и Индия, во многом заменили ЕС, население которого уменьшается. Конкурентоспособность Евросоюза будет падать с такой же скоростью", — добавил он.

Также Асселино указал, что поставки российской нефти в 2022 году выросли на 11,9 процента.