Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС малой мощности
Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС малой мощности
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку", — сказала Лиянаге.
https://1prime.ru/energy/20230207/839709764.html
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