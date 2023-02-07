МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о строительстве АЭС малой мощности, в стране ожидают визита представителей российской компании "Росатом", заявила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. Шри-Ланка обсуждает с авиакомпаниями России увеличение числа рейсов

"Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку", — сказала Лиянаге.