МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Шри-Ланка и Россия ведут переговоры о предоставлении кредита на покупку топлива, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге. Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС малой мощности

"Предыдущий президент страны попросил о кредите на топливо. Россия очень дружелюбна по отношению к Шри-Ланке, в том числе она помогала нам во времена гражданской войны на Шри-Ланке, предоставляла кредиты. Но его просьба все еще актуальна и обсуждается с российским правительством, сейчас мы ждем решения от Москвы", — сказала она.

По словам Лиянаге, страна сейчас медленно оправляется от топливного и валютного кризисов, разразившихся прошлым летом. Она отметила, что "в какой-то степени" с ними удалось справиться.

"Распределение топлива сейчас идет по квотам с помощью QR-кодов: в зависимости от вида транспорта водители получают разное количество топлива", — пояснила дипломат. Само топливо, уточнила Лиянаге, поступает на остров без затруднений.

"Резюмируя, я могу сказать, что в какой-то степени мы справились с кризисами — власти могут управлять страной, ситуация становится лучше", — заключила она.