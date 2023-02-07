МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Проект газохимического комплекса группы компаний "Русхим" в Ненецком автономном округе (НАО) прошел государственную экспертизу, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. Льют бензин: как Россия сможет жонглировать "нефтяными потолками"

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство вертикально интегрированного комплекса в Ненецком автономном округе, где в том числе будут выпускать метанол. Сырьевой базой предприятия станет Кумжинское месторождение, важность которого для энергетического баланса России отмечена в Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года", — говорится в сообщении.

Застройщиком (заказчиком) при этом указывается ООО "Русхим Газ", а генеральным проектировщиком — ООО "Салаватнефтехимпроект".

Уточняется, что проектной документацией предусмотрено строительство комплекса производства метанола, стабильного газового конденсата и гранулированной серы. "Производительность по сырью" составит 1,72 миллиона тонн в год. В состав комплекса входят объекты подготовки газового конденсата и газа, объекты основного производства метанола, общезаводского хозяйства, складского и подсобно-вспомогательного назначения, инфраструктурные объекты, уточняется в сообщении. Fitch прогнозирует восстановление спроса на СПГ в Китае в 2023 году

"Для соблюдения экологической безопасности при сборе, накоплении и транспортировании отходов на газохимическом комплексе группы компаний "Русхим" в НАО в проекте предусмотрено обеспечить специализированные условия для раздельного сбора, накопления и транспортировки отходов", — приводятся в сообщении слова Андрея Путри, главного эксперта проекта службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы России.

Ведомство также отмечает, что в целом Кумжинское месторождение наравне с Коровинским имеет большое значение для развития Арктики. На его базе организуют полный технологический цикл: добычу газа, производство и отгрузку в танкеры и так далее. В том числе здесь построят порт, который станет важным элементом морской инфраструктуры для экспорта продуктов газохимии по Северному морскому пути.