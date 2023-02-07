МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Британская BP приняла решение увеличить инвестиции в нефтегазовые проекты и в итоге меньше сокращать по сравнению с 2019 годом добычу нефти и газа — на 25% вместо 40%, планируемых ранее, к 2030 году, говорится в материалах компании. Сечин рассказал о планах "Роснефти" по добыче углеводородов в 2023 году

"BP ожидает, что в 2025 году добыча нефти и газа составит около 2,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а в 2030 году она должна составить около 2 миллионов баррелей в сутки. Эта добыча в 2030 году будет примерно на 25% ниже, чем добыча BP в 2019 году, без учета добычи "Роснефти", по сравнению с предыдущими ожиданиями BP о снижении примерно на 40%", — говорится в сообщении.

Подобных планов компания планирует достичь в результате дополнительных инвестиций, которые, в частности, в период до 2025 года будут направлены на более краткосрочные и быстро окупаемые проекты, которые могут быть реализованы быстро и с минимальной новой инфраструктурой. BP также планирует сохранить некоторые нефтегазовые активы на более длительный срок, чем предполагалось ранее.

"BP также намерена увеличить инвестиции в "устойчивые" (отвечающие принципам "устойчивого развития" — ред.) высококачественные нефтегазовые проекты — опять же в среднем на сумму до 1 миллиарда долларов в год, или до 8 миллиардов долларов в совокупности до 2030 года. Эти инвестиции помогут удовлетворить ближайший спрос на надежные поставки нефти и газа, генерируя дополнительные доходы, которые могут еще больше укрепить BP и поддержать инвестиции в переходный период", — также сообщила компания. В ОПЕК назвали правильным принятое в октябре решение по добыче нефти

Также BP стремится снизить углеродные выбросы от добычи нефти и газа на 20-30% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2019 года, что ниже предыдущей цели в 35-40%. Тем не менее, компания намерена больше инвестировать и в "энергетический переход", в частности в биоэнергетику, удобство инфраструктуры для электромобилей, водород и возобновляемые источники энергии.

Накануне глава "Роснефти", в которой BP владеет долей почти в 20%, Игорь Сечин заявил, что во вторник британская компания — одна из лидеров "зеленой повестки" — может объявить о возврате к стратегии традиционной добычи и сокращению зеленых инвестиций, так как они генерируют убытки в текущей ситуации.