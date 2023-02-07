МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Страны Евросоюза приняли решение исключить из-под действия "потолка цен" на нефть нефтепродукты, которые были произведены из российского сырья за рубежом. иностранными компаниями, сообщается на официальном сайте Еврокомиссии во вторник, 7 февраля. В ЕС рассказали об ожидаемом ущербе для России из-за санкций по нефти

Помимо этого, эмбарго будет снято также на продукцию, полученную путем смешивания нефтепродуктов иностранного производства с российскими.

"Если российские нефтепродукты перерабатываются в третьей стране путем смешивания с произведенными в другом государстве, то российские нефтепродукты больше не считаются российскими, и предельная цена не применяется", — говорится на сайте ЕК.

Брюссель ввел топливные санкции на продукцию из России с 5 февраля. В частности, страны региона перекрыли импорт произведенных на территории России нефтепродуктов. В это же время Брюссель и G8 ввели "потолок цен" на эту группу товаров.

В ответ на это Россия подготовила ответные санкционные меры против недружественных стран. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, который накладывает запрет на экспорт добытых и произведенных в стране нефти и нефтепродуктов, если в договоре с компаниями-контрагентами или прямо, или косвенно, включено действие "ценового потолка". Запрет на нефть вступил в силу с 1 февраля. Дату вступления ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля 2023 года.