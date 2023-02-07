МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Не смотря на то, что страны Евросоюза признали проблему в секторе энергетики, реформа этого сектора экономики уже не сможет спасти объединение от краха, пишет чешское издание Seznam zpravy. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

По мнению автора статьи Зузана Кубатова, запланированные Еврокомиссией (ЕК) преобразования в энергетическом секторе не спасут ЕС от краха.

Хотя страны-участники европейского объединения и борьбу с энергетической бедностью, это только "заплатки", которые не смогут отвернуть маховик энергетической рецессии вспять.

Пока Еврокомиссия пытается изменить тяжелую ситуацию, вводя "регулируемые коллапсы" и рассматривая возможность в будущем вводить для колебания цен социальные пособия, компенсации и дотации. Но это малоэффективно, считает автор.

Сейчас цена на электроэнергию в большей степени устанавливается самыми дорогими источниками — "конечными электростанциями". В прошлом 2022 году это были — чаще всего — газовые электростанции, которые генерировали энергию за счет дорогого топлива, на пике газовых цен.

Теперь же в Еврокомиссии хотят изменить ситуацию за счет отделения рынка электроэнергии, полученной на электростанциях с низкими выбросами, от рынка, где энергия генерируется из ископаемых видов сырья.

Если страны ЕС пустят этот вопрос на самотек, то цены на электроэнергию станут значительно выше, считает автор. Помимо этого, население региона уже перестало мечтать о свободном рынке: ведь лето прошлого года наглядно продемонстрировало, что отсутствие решений по этой проблеме может привести к отставке правительств.