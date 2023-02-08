БРЮССЕЛЬ, 8 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу для возможности заменить российский газ, вероятно, потребуется использовать комбинацию различных источников, а не только дополнительные объемы возобновляемой энергии, сказал РИА Новости руководитель газовой программы Оксфордского института энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies) Джеймс Хендерсон. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе заявила, что Россия в течение восьми месяцев сократила 80% поставок газа в Евросоюз. А еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что Евросоюз в состоянии заменить получаемые им оставшиеся объёмы российского газа энергией из возобновляемых источников.

"Я думаю, что для ЕС возможно заменить весь российский газ, но, скорее всего, это будет за счет комбинации источников", — сказал Хендерсон. Увеличение использования энергии из возобновляемых источников, безусловно, будет частью "уравнения", отметил он. "Однако учитывая, что эти источники энергии являются непостоянными, для производства электричества потребуются и другие формы энергии", — добавил Хендерсон.

Газ по-прежнему будет необходим для отопления жилых помещений, а также для промышленности, где требуются высокие температуры нагревания, добавил он. Цены на газ в Европе упали на семь процентов

"Это не обязательно должен быть российский газ. Очевидно, что будет импортироваться больше СПГ, но если планы ЕС по сокращению спроса будут выполнены к концу десятилетия, тогда этого может быть достаточно для удовлетворения всего спроса, при (использовании — ред.) других трубопроводных источников — Норвегия, Азербайджан, Северная Африка", — сказал Хендерсон.

"Таким образом, для ЕС возможно сократить импорт российского газа до нуля, используя эту комбинацию источников, включая больше возобновляемой энергии", — заключил он.