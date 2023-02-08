МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировой спрос на электроэнергию будет расти на 3% в год в течение 2023-2025 годов после роста на 2% в 2022 году, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Новак заявил о востребованности российской нефти в Европе

"Ожидается, что мировой спрос на электроэнергию будет расти гораздо более быстрыми темпами — на 3% в год в течение 2023-2025 годов по сравнению с ростом в 2022 году", — пишет агентство в своем докладе Electricity Marker Report, указывая что более скромный рост на 2% в 2022 году был вызван энергетическим кризисом.

В 2022 году спрос на электроэнергию сильно варьировался в зависимости от региона, пишет МЭА. В частности, потребление в Индии сильно выросло, в то время как рост Китая был более сдержанным из-за пандемии коронавируса. В США наблюдался устойчивый рост спроса, вызванный экономической активностью. Спрос в Европейском союзе сократился из-за мягкой зимы и снижения потребления электроэнергии в промышленном секторе. Падение спроса в ЕС в 2022 году, согласно МЭА, составило 3,5% и стало вторым по величине процентным снижением со времен мирового финансового кризиса в 2009 году.

Аналитики МЭА считают, что более 70% роста в течение следующих трех лет будет приходится на Китай, Индию и юго-восточную Азию. По данным МЭА, доля Китая в мировом потреблении электроэнергии вырастет до нового рекорда в одну треть к 2025 году по сравнению с одной четвертью в 2015 году. Эксперт предсказал, чем обернется для Европы лимит цен на нефтепродукты

Производство электроэнергии на природном газе в Европе, по прогнозам агентства, в ближайшие годы будет снижаться, однако его рост на Ближнем Востоке частично компенсирует это снижение.

Согласно докладу, развитие возобновляемых источников энергии приведет к тому, что их доля в общей выработке вырастет с 29% в 2022 году до 35% в 2025 году. Это в свою очередь приведет к дальнейшему снижению выбросов углекислых газов.