МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Применение механизма "ценового сглаживания" на оптовом рынке электроэнергии и мощности РФ в 2022 году позволило сэкономить потребителям 1,44 миллиарда рублей, сообщил председатель правления "Совета рынка" (регулятор энергорынка) Максим Быстров, комментируя итоги работы ОРЭМ за прошедший год. МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на электроэнергию

Ключевым сектором оптового энергорынка является рынок на сутки вперед (РСВ). По словам Быстрова, в целом на ценовую динамику на РСВ в прошлом году оказывали влияние преимущественно рыночные факторы.

"Да, в отдельные краткосрочные периоды на отдельных территориях цены проявляли повышенную волатильность. Причем динамика эта была разнонаправленной – как в сторону роста, так и в сторону снижения. В некоторых случаях, когда темпы изменения цены превышали предельное значение, применялся специальный механизм "ценового сглаживания", эффект для потребителей от которого в 2022 году составил порядка 1,44 миллиарда рублей", — приводятся слова Быстрова в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Совета рынка".

Механизм ценового сглаживания является нерыночным инструментом, применяется в случае интенсивного роста цен на рынке. "Это не наше ноу-хау, подобные механизмы применяются во многих других странах с развитыми энергорынками, в рыночности которых никто не сомневается", — заметил Быстров.

По данным энергорегулятора, нерегулируемая одноставочная цена электроэнергии в ценовых зонах ОРЭМ в 2022 году выросла примерно на 4,6%. "Это в 2,6 раза ниже темпов инфляции, а также на 0,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее. При этом рост составляющей электроэнергии составил 6,4%, мощности – 2,6%", — приводятся данные в сообщении.

Производители электроэнергии отмечают, что тренд на изменение одноставочной цены электроэнергии на уровне существенно ниже инфляции сохраняется на протяжении 2020-2022 годов. "В 2020 году рост одноставочной цены относительно 2019 года составил +4,5% при инфляции +4,9%. В 2021 году относительно 2020 года +4,9% при инфляции +8,4%. В 2022 году одноставочная цена оптового рынка относительно цены 2021 года выросла на +4,6 %, при инфляции +11,9%", — говорится в сообщении "Совета производителей энергии" (объединяет крупных производителей электроэнергии).