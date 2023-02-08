НУАКШОТ, 8 фев — ПРАЙМ. Россия принимает ряд мер для предотвращения обвала мировой продовольственной и энергетической безопасности, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Лавров выразил надежду на скорые поставки пшеницы и нефтепродуктов в Мали

"Поделились также информацией о том, какие шаги Россия предпринимает, чтобы не допустить обвала глобальной энергетической и продовольственной безопасности, поскольку риск такого обвала налицо в связи с абсолютно нелегитимными, незаконными односторонними действиями США и их подопечных", — сказал он по итогам встречи с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани.

По словам Лаврова, стороны обсудили "геополитический кризис, который Запад целенаправленно создает" для обеспечения поражения России. Министр подробно рассказал о причинах ситуации и действиях Москвы в текущей обстановке, направленных на сохранение "системы международных отношений, основанной на Уставе ООН".

Российский министр добавил, что Москва и Нуакшот считают необходимым наращивание экономических связей, прежде всего прямых контактов между бизнес-структурами двух стран.

"Мы обсудили прежде всего состояние наших двусторонних отношений. Договорились достойно отметить предстоящий в будущем году юбилей — 60-летие установления дипломатических связей. Этот период был насыщен интенсивным сотрудничеством в самых разных областях: торгово-экономической сфере, гуманитарной, образовательной и, конечно, в сфере внешней политики", — подчеркнул Лавров.

Он напомнил о существовании двустороннего соглашения о рыболовстве в экономической зоне Мавритании, выразив интерес к распространению подобных договоренностей на добычу полезных ископаемых, здравоохранение и другие области.