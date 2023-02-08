МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, уточняющего особенности возмещения расходов территориальных сетевых организаций в электроэнергетике, возникших в 2022-2023 годах. В Госдуме одобрили ужесточение норм для иностранных инвестиций

Действующим законодательством установлены особенности госрегулирования цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в электроэнергетике и платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Причем при таком регулировании не учитываются расходы территориальных сетевых организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, превышающие размер их расходов на эти мероприятия, исходя из которого рассчитаны стандартизированные тарифные ставки платы за такое присоединение.

Законопроектом предлагается сделать исключение для "экономически обоснованных расходов, возникших с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года". Это обеспечивает возможность "возмещения экономически обоснованных расходов сетевых организаций на выполнение мероприятий по техприсоединению потребителей в этом году и следующем", пояснил на заседании комитета замглавы ФАС России Виталий Королев.

Это делается для того, "чтобы у них были средства в случае, если затраты на технологическое присоединение этих потребителей будут превышать утвержденные стандартизированные ставки, которые ранее были утверждены в установленном порядке", указал он.

"Вводится временная мера, она направлена на то, чтобы учесть тот объем инфляции, который был накоплен в 2022 году, и, возможно, будет иметь место частично в 2023 году", — продолжил Королев. "Вместе с тем, это не означает, что сетевые организации бесконтрольно будут включать затраты в соответствующие размеры платы за техприсоединение. Ни в коем случае этого не будет", — подчеркнул замглавы антимонопольного ведомства.

Тарифные органы субъектов РФ и Федеральная антимонопольная служба будут, по его словам, во всех случаях проверять обоснованность этих затрат, в том числе тех, которые будут понесены свыше ранее утвержденных нормативов. "Кроме того, в дальнейшем при регулировании на 2025 год в 2024 году эти затраты полностью будут еще раз проверены", — заявил Королев. И в случае, если будут выявлены какие-то расхождения, то это "не будет налагать на потребителя дополнительного сверх необходимого экономические обязательства", заверил он.