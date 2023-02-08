МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "ЭЛ5-Энерго" утвердила бизнес-план на 2023-2025 годы, согласно которому, а также плану на период до 2027 года, направит весь свободный денежный поток на снижение долга, сообщила компания. "Эл5-Энерго" сократило выработку электроэнергии в 2022 году

"Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" утвердил трехлетний бизнес-план на 2023-2025 гг, а также рассмотрел пятилетний план на период до 2027 г", — говорится в сообщении.

"В связи с высокой долговой нагрузкой, создающей значительные риски для финансовой устойчивости компании и ограничивающей потенциал ее развития и инвестиционную привлекательность, совет директоров определил снижение долговой нагрузки в качестве приоритетной задачи финансовой политики. Согласно утвержденному бизнес-плану, а также пятилетнему плану на период до 2027 г, весь свободный денежный поток компании направляется на снижение долга", — также сообщили в компании.

Согласно прогнозам "ЭЛ5-Энерго", чистый долг компании продолжит увеличиваться в 2023-2024 годах в связи с финансированием ранее начатых проектов модернизации. Снижение чистого долга компания ожидает начиная с 2025 года.

В соответствии с бизнес-планом компания ожидает умеренный рост финансовых показателей благодаря выходу Кольской ВЭС на полную мощность, росту цены КОМ (конкурентный отбор мощности), а также индексации регулируемых тарифов.

Кроме того, совет директоров "ЭЛ5-Энерго" (ранее — "Энел Россия") решил не давать рекомендации акционерам по дивидендам до достижения оптимального уровня долговой нагрузки, следует из релиза компании.

"В связи с изменением приоритетов финансовой политики совет директоров принял решение воздерживаться от рекомендаций общему собранию акционеров компании касательно выплаты дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки", — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года итальянская Enel продала свою долю в "Энел Россия" (56,43%) нефтяной компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". Новые владельцы переименовали из "Энел Россия" в "ЭЛ5-Энерго". Согласно сайту компании, по состоянию на январь 2023 год 56,43% акционерного капитала принадлежат "Лукойлу", 30,63% — миноритарным акционерам, 7,4% — UROC Limited.

Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовскую ВЭС и Кольскую ВЭС (пока запущена первая очередь на 170 МВт, 84 % от проектной мощности). Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт по выработке электроэнергии и 1,9 Гкал.ч по выработке тепла.