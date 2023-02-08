МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, в своей пишет о том, что приказ о начале диверсионной операции против российских экспортных газопроводов "Северные потоки" было отдан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Расследование по "Северным потокам" должны обсудить в СБ ООН, считают в ГД

"Члены рабочей группы (по работе над диверсией — прим.ред.) не имели прямого контакта с Белым домом, и им не терпелось узнать, имел ли президент в виду то, что он сказал — то есть, следует ли приступать к миссии. Билл Бернс вернулся и сказал: "Выполняйте", — описывает ситуацию вокруг "Севпотоков" автор статьи, ссылаясь на анонимный источник.

В его публикации также сообщается, что американские водолазы установили взрывчатку летом 2022 года, во время учений НАТО Baltops. Заряд установили на дне Балтийского моря, под никами газопроводов. Спустя три месяца, в конце сентября, она была активирована норвежцами.

Херш также утверждает, что американский президент Джо Байден принял решение о диверсии на российских газопроводах после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по вопросам национальной безопасности страны.