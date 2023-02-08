МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции нанесло ущерб электросетям, принадлежащим турецкому энергетическому оператору Enerjisa Enerji, в котором крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON владеет долей в 40%, сообщил представитель концерна. В Турции и Сирии произошло сильное землетрясение

"Мы встревожены и опечалены двумя крупными землетрясениями в Турции и Сирии. Они не только принесли много страданий, смертей и ранений, но также причинили огромный ущерб инфраструктуре. Сфера снабжения нашего турецкого совместного предприятия Enerjisa также пострадала", — прокомментировал представитель E.ON агентству Рейтер.

Он также добавил, что ремонтные работы на сетях уже начались, в них участвуют технические команды из регионов, которые в меньшей мере пострадали от землетрясения.

По данным агентства, на данный момент примерно 2,5 тысячи электрических трансформаторов оператора, которые являются важнейшими компонентами энергопередачи на дальние дистанции, все еще не работают, и 380 тысяч человек в регионе работы Enerjisa остаются без света. Оператор поставляет электричество 10 миллионам людей в 14 регионах Турции, уточняет Рейтер.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.