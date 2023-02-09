АЛМА-АТА, 9 фев — ПРАЙМ. Национальная нефтегазовая компания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская нефтяная компания "Лукойл" получат по 50% в проекте разработки участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря, подтвердили РИА Новости в пресс-службе КМГ. Посол сравнил цены на американский СПГ и российский газ в Италии

"Доли в проекте будут распределены следующим образом: КМГ — 50%, "Лукойл" — 50%", — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее в феврале министерство энергетики Казахстана и КМГ заключили улучшенный модельный контракт на добычу углеводородного сырья по проекту "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", реализуемому совместно с компанией "Лукойл". Как сообщало минэнерго страны, реализация проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 миллионов долларов и привлечение прямых инвестиций в сумме более 6 миллиардов.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя КМГ написала, что компании получат по 50% в проекте разработки трех месторождений углеводородов на шельфе Казахстана для добычи на экспорт.

Ранее, в ноябре 2021 года, КМГ и "Лукойл" подписали соглашение о принципах, предусматривающее концепцию, детали и условия совместного освоения месторождений. А глава КМГ Магзум Мирзагалиев, занимавший тогда должность министра энергетики Казахстана, говорил, что в 2021 году была начата работа по проекту разработки месторождений Хазар и Каламкас-море на Каспии, которые уже с 2028 году позволят добывать 4 миллиона тонн нефти в год.