МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР, реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль, говорится в сообщении министерства. В Польше хотят купить газ и уголь на российские активы

"Минэнерго России разработан проект концепции реформы угольной отрасли Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Реформа направлена на привлечение инвестиций в отрасль и повышение ее рентабельности в том числе с различными формами государственной поддержки", — говорится в сообщении по итогам рабочей встречи министра энергетики Николая Шульгинова с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.

Стороны в ходе встречи обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса ДНР. Министр и врио главы региона также наметили планы по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, объектов генерации и газопроводов на ближайшие три года.

Сейчас, по словам Шульгинова, в ДНР уже завершены работы на 17 подстанциях и 29 высоковольтных линиях электропередачи, запущена газораспределительная станция и построены два газопровода-перемычки протяженностью около 20 километров, к газу подключены около 14 тысяч потребителей.

"Работа энергетиков позволила решить важнейшие социальные задачи — обеспечить электро- и газоснабжение отдельных населенных пунктов, в том числе города Мариуполя и Волновахского района. Также восстановлено электроснабжение города Светлодарска и прилегающих территорий", — подчеркнул Шульгинов.