МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Иран продолжат прорабатывать вопросы своповых операций с нефтью и газом, соответствующего соглашения пока нет, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Иран и "Газпром" продолжили консультации по разработке месторождений

"Нет, это у нас задача, которая реализуется в рамках рабочей группы между министерствами энергетики, они рассматривают эти вопросы, технические возможности прорабатывают. Ну, это как перспективный проект рассматривается", — сказал он.

Так зампредседателя правительства ответил на вопрос журналистов о соглашении с Ираном по своповым поставках энергоресурсов.

Новак в октябре говорил, что страны прорабатывают маршруты и механизмы реализации своповых поставок нефти и газа, а соответствующее соглашение может быть подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубометров газа.

В ноябре вице-премьер отмечал, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров.