Россия и Иран проработают вопросы своповых поставок нефти и газа
Новак: Россия и Иран продолжат проработку вопросов своповых поставок нефти и газа
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Иран продолжат прорабатывать вопросы своповых операций с нефтью и газом, соответствующего соглашения пока нет, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
"Нет, это у нас задача, которая реализуется в рамках рабочей группы между министерствами энергетики, они рассматривают эти вопросы, технические возможности прорабатывают. Ну, это как перспективный проект рассматривается", — сказал он.
Так зампредседателя правительства ответил на вопрос журналистов о соглашении с Ираном по своповым поставках энергоресурсов.
Новак в октябре говорил, что страны прорабатывают маршруты и механизмы реализации своповых поставок нефти и газа, а соответствующее соглашение может быть подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубометров газа.
В ноябре вице-премьер отмечал, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров.
https://1prime.ru/energy/20230210/839759785.html
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