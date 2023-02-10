ПАРИЖ, 10 фев — ПРАЙМ. Нидерланды продолжают закупать российский сжиженный природный газ, нарастили закупки нефти в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Германия пытается договориться о поставках СПГ из Омана, сообщил Reuters

"Голландцы продолжают закупать российский сжиженный газ, а также во второй половине 2022 года резко увеличили закупки российской нефти, пытаясь запастись ею впрок до начала общеесовского эмбарго (5 декабря 2022 года)", — рассказал посол.

Нефтяные санкции ЕС с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля. Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года.

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