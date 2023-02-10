Нидерланды продолжают закупать российское топливо, заявил посол
Посол Шульгин: Нидерланды продолжают покупать российский СПГ и нарастили закупки нефти
Читать 1prime.ru в
ПАРИЖ, 10 фев — ПРАЙМ. Нидерланды продолжают закупать российский сжиженный природный газ, нарастили закупки нефти в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
"Голландцы продолжают закупать российский сжиженный газ, а также во второй половине 2022 года резко увеличили закупки российской нефти, пытаясь запастись ею впрок до начала общеесовского эмбарго (5 декабря 2022 года)", — рассказал посол.
Нефтяные санкции ЕС с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля. Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00.
https://1prime.ru/energy/20230210/839761163.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.