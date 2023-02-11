МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" идет по графику и даже с опережением, заявил в интервью РИА Новости посол России в Египте Георгий Борисенко. "Росатом" назвал сроки начала строительства АЭС "Пакш — 2"

"Естественно, флагманский проект – это строительство "Росатомом" первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа". Строительство идет строго по графику и даже с его опережением, поскольку возведение второго энергоблока началось на 53 дня раньше того срока, который был зафиксирован изначально президентом Египта (Абдель Фаттахом ас-Сиси – ред.)", — сообщил Борисенко.

В 2022 году началось строительство первого и второго энергоблоков первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа". В ноябре минувшего года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что строительство с участием России еще двух энергоблоков на АЭС "Эль-Дабаа" планируется начать в 2023 году.

АЭС "Эль-Дабаа" расположится в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.