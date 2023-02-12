МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. РФ и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в энергетической сфере и в рамках механизмов ОПЕК+, такая работа востребована, заявил в интервью РИА Новости посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов. Крупнейшая пакистанская IT-компания открыла офис в Саудовской Аравии

По его словам, взаимодействие двух стран в энергетической сфере можно назвать одной из несущих опор двусторонних отношений.

"Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему — различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", — сказал дипломат.

Он отметил, что скоординированные действия крупнейших производителей нефти позволили в значительной степени стабилизировать рынки энергоресурсов и нивелировать негативные тенденции.

"В текущей обстановке эта работа продолжает оставаться востребованной", — добавил Козлов.

Кроме того, в Саудовской Аравии подчеркивают, что введение разного рода нелегитимных ограничений — санкций, эмбарго, "ценовых потолков" — только подогревает неопределенность и непредсказуемость в сфере глобальной энергетики, сообщил российский посол.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

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