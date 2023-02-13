ТОКИО, 13 фев — ПРАЙМ. Комитет по контролю над ядерной энергией Японии принял официальное решение по плану правительства, согласно которому срок использования АЭС будет превышать 60 лет, сообщило агентство Киодо. Строительство АЭС "Эль-Дабаа" в Египте идет с опережением

Регулятор согласился на план из-за намерений японских властей увеличить использование атомных электростанций. Отмечается, что базовый срок экспруатации объекта 40-60 лет.

Член комитета Акира Исиватари выступил против, поскольку решение не соответствует правилам безопасного использования АЭС. По словам другого члена, правительство принимало план "в спешном порядке", что вызывает возмущение.

Согласно новому плану, станции после 30-летней эксплуатации каждые десять лет будут проходить проверки на безопасность и состояние оборудования.