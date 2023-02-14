МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Руководители нефтегазовых гигантов России в условиях жестких ограничений на наши энергоносители должны принимать неординарные решения, такое мнение РИА Новости высказал президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. В МИД рассказали о последствиях создания газового хаба в Турции

"Сейчас в условиях эмбарго на российские энергоносители лидерам нефтегазовых гигантов страны надо крутиться, смотреть во все стороны, вести переговоры, договариваться, идти на разумные уступки, принимать неординарные решения. Ведь поскольку экспорт газа в Европу просел, наши газовые мощности простаивают",- сказал он.

В российском газе, по его словам, заинтересованы, например, в Центральной Азии, в Казахстане и Узбекистане.

"Несмотря на то, что Узбекистан сам добывает природный газ, своих ресурсов ему не хватает. Но он не в состоянии закупать наш газ по европейским ценам",- подчеркнул эксперт.

Казахстан, заметил он, тоже готов подписать с Россией контракт на закупку 10 миллиардов кубометров газа.

"Однако каких-то серьезных результатов пока тут нет. Заключен лишь небольшой контракт с Азербайджаном",- заключил Салихов.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран.

В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.