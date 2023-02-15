БУДАПЕШТ, 15 фев — ПРАЙМ. Венгрия разрабатывает с французской стороной планы строительства АЭС "Пакш" с увеличенной долей Франции при условии, что правительство ФРГ не выдаст немецкой компании разрешения на поставку оборудования, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета.

"Мы разрабатываем с компанией Framatome различные планы, чтобы гарантировать, что если правительство Германии будет упорствовать в своей незаконной позиции, проект не потерпит неудачу. Тогда будет увеличена доля Франции в венгерской ядерной промышленности", — сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами — консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия).

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.