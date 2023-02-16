ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Очередной 10-й пакет европейских санкций в отношении России не включает атомную энергетику, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от российского урана, в том числе с помощью санкционного давления, заявила на слушаниях в комитете по энергетике генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен. СМИ узнали, почему Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций

"Мы представили 10-й пакет санкций вчера, он не включает эти аспекты (атомную энергетику — ред.), но мы, конечно, будем смотреть, что произойдет и продолжим работать над нашим ответом", — сказала представитель ЕК.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 10-му пакету антироссийских санкций, которые, как ожидается, затронут электронику, спецтранспортные средства, запчасти, товары двойного назначения.

Как заявила на слушаниях в конгрессе США Йоргенсен, ЕС работают над снижением зависимости от поставок российского урана, в том числе с помощью санкционного давления. "Существует большая озабоченность высокой зависимостью от (российского — ред.) урана, и это является мировой проблемой, и мы должны работать над ней вместе", — сказала представитель ЕК. По ее словам, в силу исторических причин пять стран-членов ЕС "особенно зависимы от "Росатома" в технической поддержке и поставках (ядерного — ред.) топлива". "Поэтому наш приоритет снижение этой зависимости", — сказала она.

Она заявила, что средства союзников "не должны идти "Росатому". "Диверсификация энергетических цепочек и отход от поставок из России и КНР, создание сотен новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест у себя и построение индустрии, которая уважает экологию и человеческое достоинство — по всем этим причинам мы должны инвестировать во внутренние возможности в отношении урана и снижать зависимость от российского и китайского урана", — сказала представитель ЕК.

Участники слушаний согласились, что средства союзников "не должны идти "Росатому". "Мы не должны и дальше слать американские доллары "Росатому", — заявил принимающий участие в слушаниях помощник министра энергетики США по международному сотрудничеству Эндрю Лайт. Он подчеркнул приверженность США снижению зависимости союзников от урана из РФ и Китая.

"Диверсификация энергетических цепочек и отход от поставок из России и КНР, создание сотен новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест у себя и построение индустрии, которая уважает экологию и человеческое достоинство — по всем этим причинам мы должны инвестировать во внутренние возможности в отношении урана и снижать зависимость от российского и китайского урана", — сказал представитель энергетического ведомства США. По данным министерства энергетики США, в 2021 году 14% всего потребляемого США урана – из России, она является четвертым по объему поставщиком урана в США.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей