СТАМБУЛ, 16 фев — ПРАЙМ. Компания Siemens соблюдает контрактные обязательства по поставкам оборудования на строящуюся АЭС "Аккую" на юге Турции, проект идет по графику, заявили РИА Новости в пресс-службе проектной компании "Росатома" "Аккую Нуклеар". Путин обсудил с Эрдоганом проект газового хаба, АЭС "Аккую" и Украину

Ранее газета "Коммерсант" писала, что у АЭС "Аккую" могут возникнуть проблемы с поставкой электротехнического оборудования от немецкой Siemens Energy, и что немецкий регулятор пока не выдал полный набор разрешений на его экспорт.

"На сегодняшний день компания Аккую Нуклеар, реализующая проект сооружения первой атомной электростанции в Турции, не получала официальных уведомлений об остановке поставок оборудования", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что компания Siemens практически полностью завершила изготовление силового оборудования комплектной распределительной установки (КРУЭ) для АЭС, в конце 2022 года специалисты Аккую Нуклеар приняли участие в процедуре приёмки оборудования на заводе-производителе в Германии.

"В настоящее время наш партнёр – компания Siemens – соблюдает свои контрактные обязательства по поставкам оборудования. Работы по проекту, в том числе процессы поставки материалов и оборудования для нужд строительства АЭС "Аккую", выполняются в соответствии с графиком", — подчеркнули в компании.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле 2022 года. Шестого февраля "Аккую Нуклеар" информировала, что строительство с участием России АЭС "Аккую" после землетрясения в Турции продолжается.