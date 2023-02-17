МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Башнефть", входящая в "Роснефть", в прошлом году прирастила запасы нефти и газа в объеме 20,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента, полностью восполнив свою ресурсную базу, сообщила головная компания. Россия планирует сохранить объемы экспорта нефти при сокращении добычи

"Башнефть"… в 2022 году прирастила запасы нефти и газа категории AB1C1 в объеме 20,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Успешное проведение геологоразведочных работ и переоценки запасов уже разрабатываемых месторождений позволило значительно превысить объем годовой добычи и полностью восполнить ресурсную базу компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Башнефть" открыла 27 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в Башкирии, а также в Оренбургской области и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Кроме того, геологи компании открыли два новых месторождения нефти в Башкирии.

Глубина залегания углеводородов на открытом месторождении Покровское составила всего около 400 метров, что значительно повышает рентабельность добычи, добавляет "Роснефть". "Открытие этого месторождения стало результатом успешного бурения поисковой скважины в своде Покровского рифового массива, образовавшегося на дне древнего моря, покрывавшего территорию республики 300 миллионов лет назад", — пояснила головная компания.

Второе открытое "Башнефтью" месторождение названо в честь Мунира Галлямова, инженера-нефтяника и ветерана "Башнефти". На этом месторождении притоки нефти и газа получены сразу с пяти продуктивных пластов, залегающих на глубинах менее 2 километров.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится 190 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.