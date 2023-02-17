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Путин назвал запасы "Газпрома" астрономическими
Энергетика
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Объемы разведанных запасов "Газпрома" — астрономические для любой страны, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что, например, показатель на... ПРАЙМ, 17.02.2023
нефть, энергетика, новости, газ, владимир путин, газпром, запасы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объемы разведанных запасов "Газпрома" — астрономические для любой страны, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что, например, показатель на Бованенковском месторождении составляет 4,9 триллионов кубических метров, на Харасавэйском — около двух триллионов.
"Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях "Газпрома", которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира", — сказал глава государства.
Президент в пятницу поздравил "Газпром" с 30-летием в режиме видеоконференции, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер.