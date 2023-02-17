МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объемы разведанных запасов "Газпрома" — астрономические для любой страны, заявил президент России Владимир Путин. "Башнефть" прирастила запасы нефти и газа в 2022 году

Российский лидер отметил, что, например, показатель на Бованенковском месторождении составляет 4,9 триллионов кубических метров, на Харасавэйском — около двух триллионов.

"Это астрономические запасы для любой страны. Я уже не говорю о других возможностях "Газпрома", которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира", — сказал глава государства.

Президент в пятницу поздравил "Газпром" с 30-летием в режиме видеоконференции, в мероприятии участвовал глава компании Алексей Миллер.