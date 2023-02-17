МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК) приняла решение оштрафовать нефтяную компанию "Лукойл-Болгария" на 67,8 миллиона левов (около 37 миллионов долларов) за злоупотребление доминирующим положением на топливном рынке, выразившееся в ценовом давлении на конкурентов, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте КЗК. В Болгарии выдвинули дерзкое требование о неустойке к России

По данным комиссии, "Лукойл-Болгария" контролирует более половины рынка горючего в стране и является лидером в оптовой торговле моторным топливом. Кроме того, компания является частью российской группы "Лукойл", которая владеет уникальной логистической, складской и транспортной инфраструктурой со стратегическим географическим положением и осуществляет деятельность по всей цепочке от производства топлива до его продажи конечным потребителям, отметили в КЗК.

"Комиссия установила, что "Лукойл-Болгария" реализовала комплексную стратегию по ограничению конкуренции в оптовой торговле топливом в стране", — говорится в заявлении болгарского антимонопольного регулятора.

Решение КЗК о наложении штрафа может быть обжаловано сторонами в Административном суде Софийской области в 14-дневный срок.