МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Если Сербия решится ввести антироссийские санкции, как того требует Брюссель, то это принесет ей гораздо больший вред, чем самой Москве, предупреждает обозреватель Danas Г. Влаович. "Достигли дна". Названы жуткие последствия эмбарго России для Франции

И хотя, как пишет автор, в теории Белград вроде бы теряет совсем немного, на деле он остается без самого главного энергоносителя, а именно — без газа. Влаович напомнил, что, согласно статистике, в общем объеме внешней торговли Сербии на Россию приходится всего 3,8% в экспорте и 5,4% в импорте. Но проблема в том, что страна полностью зависит от импорта российского природного газа.

В 2020 — 2021 годах Сербия в основном продавала в Россию яблоки, объем экспорта составлял 94 миллиона долларов. Еще два важных пункта: пневматические шины (на 60 миллионов долларов) и колготки (44,5 миллиона долларов). Помимо этого, Белград бумагу и картон, корма для кошек и собак и лекарственные препараты.

Говоря об импорте, колумнист напомнил, что более четверти его из России в Сербии приходится на газ.

"В 2020 — 2021 годах мы импортировали газа почти на 462 миллиона долларов, а импорт нефти и минеральных масел составил 331 миллион долларов", — сказал Влаович.

Сербия импортирует из России железо, табачные экстракты и сигареты, минеральные удобрения, карбамид, детали для самолетов и вертолетов.

Если Белград введет санкции против Москвы, то этот шаг намного больше навредит ему самому: ведь экспортируемые Сербией — это лишь небольшая часть от всего того, что требуется России для удовлетворения ее спроса, даже если речь идет о яблоках. В Китае раскрыли, как Запад "отравил" себя, а не Россию

"Абсолютно ясно, что Сербия, если она решит ввести санкции, столкнется с ответными мерами России. А пересмотр Москвой своего подхода к экспорту газа в Сербию создаст неразрешимую проблему со снабжением потребителей газа в этой стране, так как на сегодняшний день никто не будет в силах обеспечить ее таким количеством газа, которое требуется", — резюмировал обозреватель.

Белград не присоединился к санкциям против Москвы, а сербский президент Александр Вучич заявил, что страна не откажется от российских энергоресурсов.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>