Обозреватель Danas Влаович: Сербия останется без газа, если введет антироссийские санкции
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Если Сербия решится ввести антироссийские санкции, как того требует Брюссель, то это принесет ей гораздо больший вред, чем самой Москве, предупреждает обозреватель Danas Г. Влаович.
И хотя, как пишет автор, в теории Белград вроде бы теряет совсем немного, на деле он остается без самого главного энергоносителя, а именно — без газа. Влаович напомнил, что, согласно статистике, в общем объеме внешней торговли Сербии на Россию приходится всего 3,8% в экспорте и 5,4% в импорте. Но проблема в том, что страна полностью зависит от импорта российского природного газа.
В 2020 — 2021 годах Сербия в основном продавала в Россию яблоки, объем экспорта составлял 94 миллиона долларов. Еще два важных пункта: пневматические шины (на 60 миллионов долларов) и колготки (44,5 миллиона долларов). Помимо этого, Белград бумагу и картон, корма для кошек и собак и лекарственные препараты.
Говоря об импорте, колумнист напомнил, что более четверти его из России в Сербии приходится на газ.
"В 2020 — 2021 годах мы импортировали газа почти на 462 миллиона долларов, а импорт нефти и минеральных масел составил 331 миллион долларов", — сказал Влаович.
Сербия импортирует из России железо, табачные экстракты и сигареты, минеральные удобрения, карбамид, детали для самолетов и вертолетов.
Если Белград введет санкции против Москвы, то этот шаг намного больше навредит ему самому: ведь экспортируемые Сербией — это лишь небольшая часть от всего того, что требуется России для удовлетворения ее спроса, даже если речь идет о яблоках.
"Абсолютно ясно, что Сербия, если она решит ввести санкции, столкнется с ответными мерами России. А пересмотр Москвой своего подхода к экспорту газа в Сербию создаст неразрешимую проблему со снабжением потребителей газа в этой стране, так как на сегодняшний день никто не будет в силах обеспечить ее таким количеством газа, которое требуется", — резюмировал обозреватель.
Белград не присоединился к санкциям против Москвы, а сербский президент Александр Вучич заявил, что страна не откажется от российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/energy/20230217/839846245.html