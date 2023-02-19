МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Наглая" диверсия США на "Северных потоках", которую разоблачил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, показала всем, что Европа фактически стала американским рабом, пишет обозреватель American Greatness Джосайя Липпинкотт. Херш пообещал США ужасные последствия за подрыв "Северных потоков"

В своем расследовании Херш рассказал о том, что президент США Джо Байден в прошлом году приказал ВМС США установить дистанционно управляемые взрывные устройства на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море в обход конгресса.

"Если бы подводные газопроводы "Северный поток" были полностью введены в эксплуатацию, они смогли бы обеспечить более трети потребностей Евросоюза в энергии за счет поставок дешевого российского природного газа из Арктики в сердце европейского континента. Таинственные взрывы, прогремевшие прошлой осенью на обоих трубопроводах, силой отрезали Германию от голубого топлива", — констатирует автор статьи.

Парадоксально, но сразу после взрывов западные журналисты начали развивать спекуляции о том, что якобы это диверсия — дело рук России. Согласно этой версии, именно она по неизвестным причинам разрушила свои же собственные трубопроводы.

"Это утверждение лишено всякой логики! Зачем Москве разрушать собственную инфраструктуру, если она просто могла в любой момент перекрыть подачу природного газа, следуя стратегии "геополитической маневренности"?" — воскликнул Липпинкотт.

Но Вашингтон, с другой стороны, был заинтересован в этом саботаже, продолжает обозреватель. У США был и мотив, и возможности и средства для претворения этого безумного замысла в жизнь. Администрация Байдена открыто выражала свое недовольство существованием трубопровода, и это расследование Херша лишний раз подтверждает то, что уже стало ясно любому здравомыслящему наблюдателю: "нейтральные" Соединенные Штаты начали экономически сокрушающую атаку против своего главного геополитического соперника и одновременно — против главного европейского союзника. Евродепутат пришел в ярость, говоря о диверсии США на "Северных потоках"

"Абсолютная наглость диверсии просто поражает воображение. Если Байден действительно разрушил газопроводы "Северный поток", в чем почти нет сомнений, то это делает насквозь лживыми все высокомерные разговоры, ведущиеся на Западе о "защите демократии", — пишет обозреватель American Greatness.

Германия, оказывается, не суверенная страна, продолжает Липпинкотт. Как отмечает Херш, Байден попросту запугал канцлера ФРГ Олафа Шольца, вынудив его в конце концов согласиться с разрушением "Северного потока".

"Ни один уважающий себя национальный лидер не мог бы принять такие условия. И уж точно не тот, кто так кичится своей приверженностью независимости и свободе действий", — отметил журналист.

По мнению автора статьи, на дне Балтики, среди обломков газопроводов "Северный поток", скрывается страшная и гораздо более глубокая правда. Она состоит в том, что не только Германия перестала быть суверенной державой. На деле сама концепция независимого национального государства разлетелась вдребезги.

"Вся Европа есть ни что иное, как американская сатрапия. Франция, Англия, Италия, Австрия, Люксембург, — они не существуют в действительности как независимые государственные образования. Они не самостоятельны ни в экономическом, ни в военном отношении. Без вмешательства извне они даже не могут обеспечить свои потребности в энергии", — заявил Липпинкотт.

Подводя итог, журналист написал, что взрыв "Северного потока" показывает безмерную наглость и беспринципность американской правящей элиты. И здесь содержится громкий призыв ко всем, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать: мир, в котором доминирует Вашингтон, — это мир, в котором нет ни свободы, ни реальной политической жизни.

"Европе никогда больше не стать очагом культуры и цивилизации, пока она будет покорно раболепствовать перед США. Пока это ярмо не будет сброшено, пока Европа не перестанет быть рабом Вашингтона, она останется всего лишь тематическим парком средневековой истории. Ее церкви останутся пустыми, ее армии — смехотворными, а ее люди будут деградировать морально и духовно", — резюмировал автор статьи.

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