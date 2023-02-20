МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе снизилось вторую неделю подряд из трех последних. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Индия импортировала рекордные объемы российской нефти в январе

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 11-17 февраля снизилось на 1 единицу, до 760 единиц.

Несмотря на это снижение, общее число действующих установок на 115 единиц, или 18%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок сократилось на 2 единицы, до 607 единиц, в то время как число газовых установок выросло на 1 единицу, до 151 единицы.