ТАШКЕНТ, 23 фев — ПРАЙМ. Узбекистанское госпредприятие "Навоиуран" в марте начнет экспорт урана в Индию, сообщает в четверг национальное информагентство УзА.

"Согласно соглашению, с марта 2023 года в Индию будут экспортировать природный уран", — говорится в сообщении на сайте УзА.

В агентстве напомнили, что в 2019 году узбекистанское ГП "Навоиуран" подписало с департаментом по атомной энергии Индии (DAE) соглашение о поставках урана.

По данным агентства, представители DAE посетили мощности по производству урана для контрольного осмотра и лабораторной экспертизы качества готовой продукции перед ее отправкой в Индию.

"Навоиуран" также подписал контракты на экспорт урана в 2022-2026 годы с японскими Itochu, Marubeni, канадской Cameco, южнокорейской KHNP, добавляет УзА. Объемы поставок не раскрываются.

По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна в настоящее время не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется. С 2022 года ГП "Навоиуран" (выделено из состава Навоийского горно-металлургического комбината) осуществляет добычу урана в стране. Предприятие планирует в 2022-2030 годах увеличить его производство в 2 раза — до 7,1 тысячи тонн в год.