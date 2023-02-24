МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Импорт электроэнергии Украиной снижается благодаря стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В США озвучили страшную для Украины правду, которую боялись говорить прямо

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Генерация: в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране… Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в январе импортировал 60 миллионов кВт.ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт.ч в месяц, что позволит почти вдвое сократить дефицит в энергосистеме страны. В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объем — до 2 ГВт.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.